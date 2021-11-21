香港女星關之琳出身演藝世家，父親關山、母親張冰茜都是著名演員，而她在剛出道時也是要為戲犧牲，在1980年代中期港片盛行，當時以洪金寶為主的「福星」系列電影，拍出不少膾炙人口的橋段，其中《夏日福星》關芝琳飾演被洪金寶等人保護對象，而這部片是她從影以來最大尺度的電影。

《夏日福星》是由洪金寶飾鷓鴣菜、曾志偉飾羅漢果、秦祥林飾花旗蔘、吳耀漢飾大生地、馮淬帆飾犀牛皮、苗僑偉飾花塔餅等人主演的喜劇動作片，片中為了保護證人關之琳飾王綺清，而上演一段「五福星」想盡辦法也要吃關之琳豆腐，這戲碼使觀眾看的血脈噴張，眼睛大吃冰淇淋。

關之琳和劉德華是公認的螢幕情侶。(圖／中時資料照片)

片中「五福星」找藉口騙正在睡覺的關之琳發生火災，為了救她，要她躲進滿水的浴缸中，並教她以吸管伸出水面可呼吸空氣自救，關之琳當真認為那是唯一辦法，於是僅穿單薄的白色睡衣就躺進浴缸，而一下水因關之琳裡面沒穿，讓她胸前重點一覽無遺，這也讓「五福星」大飽眼福；還有關之琳在戲中為躲避殺手，在廁所扮盲人，直接脫褲上廁所雪白美腿全見光，這也是關之琳從影以來最大尺度，在這之後更是片約不斷。

關之琳在《夏日福星》大尺度演出。(圖／微博)

關之琳美貌被譽為洋娃娃，和不少巨星都合作過拍出不少膾炙人口好戲，也被公認為和劉德華是螢幕情侶，但在戲外她的感情生活更是豐富，經歷了6段感情和2段婚姻，而傳聞最驚嚇的是「高爾夫球」事件，使得關之琳形象大傷。