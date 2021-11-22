阿根廷軍事新聞網站「Zona Militar」報導，為與走低價路線的印度斯坦航空公司（HAL）「光輝」（Tejas）戰機競爭，中國大陸祭出新招，有意在外銷JF-17「梟龍」時給予高達30%的折扣，讓其單機售價低於「光輝」。

「Zona Militar」引述來自印度的消息人士，稱先前在競爭馬來西亞皇家空軍輕型戰機（LCA）標案時，印度以每架4100萬美元（約新台幣11.4億元）的低廉價格，向大馬空軍推銷其「光輝」Mk1A戰機，並承諾在馬來西亞建立維護廠修（MRO）設施等。

為與印方競爭，據稱當時中國大陸中航技進出口公司（CATIC）在談判中下殺7折，讓原本每架5560萬美元（約新台幣15.4億元）的JF-17 Block 3，降價為3892萬美元（約新台幣10.8億元），折扣相當可觀。不過最後馬來西亞官方公布投標清單時，中航技進出口公司推出的戰機並不是JF-17，而是L-15B輕型戰鬥／教練機。

目前仍無法確定此消息的真實性，就算屬實，中國大陸也不一定會向阿根廷提供同樣的價格，但仍引發該國媒體關注，因為先前曾傳出阿根廷政府認為「梟龍」售價過高、有意改買「光輝」的消息。

不過也有消息指出，在剛接任美國南方司令部（USSOUTHCOM）司令的李察遜（Laura Richardson）上將推動下，阿根廷有機會取得美國空軍退役的F-16C/D Block 40戰機，且每架僅須1900萬美元（約新台幣5.3億元）。

在1982年福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國千方百計地阻撓阿根廷航空戰力現代化，讓該國於幻象3型（Mirage III）戰機退役後，便只剩下老舊的A-4攻擊機獨挑大樑。