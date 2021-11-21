美國海軍正對現役的洛杉磯級（Los-Angeles class）核子動力攻擊潛艦進行評估，以確定其使用壽命是否能延長2至3年。該級艦於須進塢維護或改裝時經常遭遇「塞車」，可能在港邊停靠達數年的時間，而這項長年為人詬病的問題，反讓美國能夠緩解攻擊潛艦青黃不接的狀況，十分諷刺。

美國海軍軍令部長辦公室（OPNAV）水下作戰處處長培里（Doug Perry）少將在「海軍潛艦聯盟」（Naval Submarine League）年度研討會中表示，正「系統性地」對每一艘現役的洛杉磯級艦進行評估，以確定其使用壽命是否能延長2至3年，並透露已批准「亞歷山卓號」（SSN 757）延役3年。

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，這些洛杉磯級艦並非天生神力，其使用壽命有機會進一步延長的原因，可能和美國海軍長期為人詬病的維護能量不足有關。由於該軍種可用於維護軍艦的船廠不足，導致許多洛杉磯級艦在須進行定期維護時，只能長時間停靠在港邊，無法實際出海作業，變相降低其艦體的損耗程度。

培里還表示，美國海軍也開始為5艘「仍具備十足作戰能力」的洛杉磯級艦更換反應爐核心（reactor core），預計能讓其至少再服役10年；而在進行上述調整後，美國海軍將有能力在2020年代把攻擊潛艦總數維持在50艘以上。

美國國會研究處（CRS）2018年曾指出，在洛杉磯級艦持續退役下，美國海軍攻擊潛艦數量將於2020年代中期跌到低點，可能僅剩42艘，約冷戰時期的40%。反觀中國大陸，其先進潛艦的數量仍在持續增加，將對美國海軍於印太的任務造成嚴重威脅。