連日來原物料價格飆漲，連帶各項民生用品、餐飲也跟著調漲，如今有北市最強牛肉麵之稱的林東芳宣布調漲20元，此外皇家傳承也宣布「冠軍系列」牛肉麵同樣調漲20元，就連三商巧福也打算跟進，但目前還在評估漲幅，讓人大嘆吃不消。

林東芳牛肉麵宣布，12月1日起，牛肉麵不論大小，一律調漲20元，事實上在調漲之前，林東芳最便宜的牛肉麵也都已經超過200元，調漲過後，大碗的牛筋麵將來到300元大關，大碗牛肉湯麵也來到150元。

除了林東芳外，拿下牛肉麵節紅燒組冠軍的皇家傳承，也宣布冠軍系列將調漲20元，其他知名牛肉麵店也都預計會調漲5到10元以上，就連三商巧福恐怕也都會跟進，只是目前還在評估漲幅。

連日來不論是菜價、肉價，油價、甚至許多泡麵等民生物資，紛紛宣布漲價，漲幅都在1成以上，讓民眾大嘆實在吃不消，紛紛質疑通膨時代是否即將到來，也讓經濟部緊急啟動監測機制，監控廠商有無不當調漲行為。