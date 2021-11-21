王浩宇稱高雄很多人看見他就抱怨韓國瑜，讓黃暐瀚當場嗆「這種高雄市民你回家吃自己」，去找現任市長陳其邁，不要牽拖韓，讓王浩宇臉色相當難看。(圖／鄉民大會)

民進黨前桃園市議員王浩宇遭罷免後，宣布參選高雄三民區，近日也積極布局，不斷掃街尋求支持。王浩宇稱自己巡視時，當地攤商都跟他抱怨韓國瑜，讓黃暐瀚聽到，直接爆氣嗆12字，讓王浩宇當場臉超臭，網友則大推黃暐瀚講的好。

王浩宇在《鄉民大會》上表示，他近日在高雄掃街，覺得高雄相當溫暖，一趟下來他就收到18杯手搖飲，可見民眾也都很歡迎他參選。王浩宇表示，高雄人尤其是攤商到現在對韓國瑜還是有非常大的怨氣。

對此黃暐瀚終於忍不住開嗆，他表示，自己跟王浩宇私交還不錯，所以他要去選高雄也是祝福對方，但對於王浩宇這番話必須當場說清楚。黃暐瀚說，自己看了好幾個王浩宇掃街的影片，人看起來也沒很多，接著話鋒一轉，痛批「高雄市民生活不如意，到現在還要怪韓國瑜？」

黃暐瀚表示，如果王浩宇說的是真的，他在拜票時，民眾一看到他就開幹韓國瑜，說生活不如意都是韓國瑜害的，「這種高雄市民你回家吃自己」。

黃暐瀚說，韓國瑜已經被罷免一年半了，現在生活還是不如意，市民該找的是陳其邁。他大罵，韓國瑜在高雄市執政500多天，民進黨卻掌握了將近30年，結果好的都是民進黨，壞的都推韓國瑜，到底在說什麼瘋話，好壞高雄人自己擔，不要再牽拖韓國瑜。

不少網友也在影片打下留言大推「暐瀚說得好」、「看到王浩宇被打臉就是爽」、「難得看暐瀚這麼激動」、「我高雄人，拒絕當回收廠」。