大陸網球名將彭帥自爆與前國務院副總理張高麗的不倫關係後，隨即失聯。大陸官方媒體繼曝光她的近照之後，又進一步公布了彭帥的影片。《環球時報》總編輯胡錫進昨天（20日）深夜在Twitter上PO出2段彭帥的影片，指彭帥週六正在北京與他的教練與朋友聚餐，但並無透露其他進一步訊息。影片中顯示用餐地點為「北京宜賓招待所」。

在影片中，彭帥穿著白色帽T與1男、2女同桌用餐，服務生則是站在桌邊待命。男子先是起了話題聊天，彭帥則是點頭回應，聊天過程男子一度提及「明天不是20號嗎」，還被同桌女性糾正提醒是「21號」，隨即連續2次提及明天是「11月21號」，聊天影片全長1分8秒。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

胡錫進公開的第二支影片，場景為北京宜賓招待所餐廳門口，鏡頭前出現「今日已消毒 11月X 日」的告示牌，但僅寫出了11月，並未標註當天日期。接著一名女子穿著淡紫色羽絨外套、頭戴著白色毛線帽，與一名男性友人步入了餐廳，女子戴著口罩，一度停下腳步，回頭看了一下鏡頭，影片全長15秒鐘，並無聲音。

在影片中餐廳門口的消毒公告牌，僅顯示11月並未寫出日期，而穿淡紫色外套的女子疑似就是彭帥。（翻攝胡錫進Twitter）

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

胡錫進在Twitter中指稱，他取得的這2支影片，顯示彭帥與她的教練和朋友在一家餐館聚餐，而影片內容則是清楚地顯示，是在北京時間週六所拍攝的。胡錫進並未進一步透露其他關於彭帥的訊息。這是繼《環球電視網》（CGTN）記者轉發彭帥近照之後，大陸官媒首度披露彭帥最新動態的影片，同時也是彭帥於11月2日微博PO文後，首次在鏡頭前出現，並與友人互動。