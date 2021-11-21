球王喬柯維奇(Novak Djokovic)的澳網衛冕之路出現阻礙，澳洲網協執行長兼澳網總監泰利(Craig Tiley)在自國節目《今日秀》受訪時指出，所有參賽選手一定要打滿疫苗。泰利說：「我們相信Novak 會來，現在有很多圍繞著疫苗的問題，好消息是大部分選手都有完整施打疫苗。依照Novak 先前所說，這是他的個人隱私，他在墨爾本有著巨大的成功，他一直說澳網是他的一大助力，所以我希望能看見Novak 。」

喬柯維奇是史上打澳網最厲害的選手，生涯20座大滿貫單打金盃，其中9座來自澳網，他還在最近的2019、2020、2021年達成3連霸。喬柯維奇說過，他對疫苗本身沒有意見，他只是不贊同強迫施打疫苗。

泰利說：「（維多利亞州）總理幾周前宣布參加澳網、進入維多利亞的人都必須完整施打疫苗。我們告訴球員，這是保障大家安全的方法。」明年澳網將不會有進場觀眾限制，當地16歲以上居民已有92.6%完整接種疫苗。開賽時間預定在1月17日，如果喬柯維奇還沒打疫苗，他打兩劑式疫苗之間還要間隔幾周的時間，也就是他必須盡快做出決定。

澳洲選手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)前陣子公開支持喬柯維奇，批評強迫施打疫苗是「道德上的錯誤」。喬柯維奇在年終賽記者會說：「我沒想到他會這麼說（他與基瑞歐斯不和），但我同意他的看法，重點在於你應該有權利選擇要把什麼東西打進自己的身體。」