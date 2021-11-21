好天氣剩今天，明起鋒面通過加上強冷空氣南下，北部、東半部有雨，越晚越濕冷，最冷時間點落在明晚至周二清晨，北台灣下探12度，達到大陸冷氣團等級。周三、周四竹苗地區因輻射冷卻，最低溫下探11度，接著周五、六冷空氣再南下，氣溫略降。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，明天(22日)鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，越晚越濕冷，注意保暖，明晚至周二(23日)清晨，氣溫降至最低點。周二下午起漸轉乾冷，持續至周四(25日)清晨。

吳德榮表示，明天抵台的冷空氣強度略微修弱，影響時間也縮短，明晚至周二清晨，北台灣平地最低溫下探12度，台北下探14或15度，有機會達到大陸冷氣團標準。周三、四清晨，竹、苗平地因另有強輻射冷卻加成，最低溫可降至11、12度左右。

中央氣象局也表示，明晚至周二若溫度與水氣配合，玉山、合歡山等3500公尺以上高山將有機會下雪。

吳德榮表示，周四冷空氣漸減弱，氣溫逐漸回升，東半部有局部雨，南部有局部短暫雨，周五、六(26、27日)另一小股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。