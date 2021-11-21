Money over Morals for the “King” 👑



Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice



They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so



Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ — Enes Kanter (@EnesKanter) November 18, 2021

湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)最近遭到塞爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)的炮火攻擊，坎特這次更在球鞋上塗鴉，繪製了習近平給詹姆斯加冕王冠的示意圖，詹姆斯身後還有一袋一袋的鈔票。另一隻鞋子則是寫著「國王，你還在找資料和接受教育嗎？」坎特在推特發文：「對於王者來說，金錢比道德重要。這些運動員假裝關心社會正義，令人作嘔又傷心。」

詹姆斯前役和塞爾提克交手，他沒和坎特說話，只告訴媒體：「我不會把精力花在太多人身上，（坎特）他肯定不是我想要花費精力的人，他是想利用我的名號來給他自己製造機會，我絕對不會過度評論此事。他總是對我有意見，身為一個男人，有意見你可以當面說。他今晚有機會，我在走廊看見他，但他只是直接走過我旁邊。」

坎特是一個政治狂熱者，並且把目標對準中國大陸，每晚他換穿著支持西藏、香港、新疆、臺灣、抵制北京冬奧、反對活摘器官、偽善者Nike、停止奴役工人的塗鴉球鞋。黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)也遭受坎特的攻擊，坎特批評喬丹和Nike聯手壓榨製鞋勞工賺取財富，「你們該親眼看看那些奴工集中營」。

透過這些行動，坎特確實獲得一些人的關注，蔡英文總統在網路回應：「我們都要一起給NBA球員Enes Kanter一個respect。」同時有人鼓勵坎特應該光著膀子上陣，因為NBA的球衣製造商就是Nike，他們以8年10億美元的天價買下NBA授權。