四大公投案將於12月18日投票，朝野各政黨近期火力全開宣傳立場，針對反萊豬公投，農委會主委陳吉仲以泰國和歐盟為例，稱反萊豬公投通過會重傷台灣經貿發展。對此，台北市議員王鴻薇回嗆，若要討論泰國，怎麼故意不說泰國硬扛壓力拒絕萊豬，還趁勢讓泰國本土豬肉出口成長339%。

陳吉仲昨（20）日在臉書提到，反萊豬公投如果過關，將傷害台灣經貿，並指出去年底美國宣布取消泰國部分品項的關稅優惠，作為對泰國未參考國際標準及科學根據訂定萊劑標準，拖延開放符合安全容許的萊豬進口的制裁，被取消的品項總值約240億台幣，佔美給予泰關稅優惠總值的1/6。

而歐盟長期以來禁止使用荷爾蒙（包括萊克多巴胺）飼養的牛肉進口，與美國、加拿大產生貿易爭端，1996年美加為此向WTO提起訴訟，WTO以歐盟禁令缺乏科學證據判歐盟敗訴，美加可正當合法對歐盟實施貿易報復，後來歐盟被迫給予美國8成非荷爾蒙牛免關稅配額，1年約2萬公噸，2019年更進一步被要求逐年提高到3萬5千公噸。

陳吉仲說，台灣依照國際標準開放萊豬進口，但要求市面上所有豬肉產品必須清楚標示產地來源國，不僅符合國際規範，也充分保障豬農及消費者的權益，同時不會影響其他國家跟我們的經貿往來、不會被要求增加將嚴重傷害養豬產業的免關稅配額，而萊豬實質上又沒有進口，消費者也可以完全自由選擇，是最多贏的方案。

反萊豬等四大公投將在12月18日舉行。圖為反萊豬民眾2020年在寒風中高舉標語，表達對政府進口萊豬的不滿。（本報資料照片）

不過，台北市議員王鴻薇則透過臉書回嗆「陳吉仲還敢提泰國」，她質疑，既然要討論泰國，陳主委怎麼故意不說，去年泰國不但硬扛壓力拒絕萊豬，還趁勢讓泰國本土豬肉出口成長339%？所以對照泰國的案例，有什麼相當大的衝擊？你問過泰國了沒？你知道泰國到現在還沒開放嗎？若要跟泰國比，陳吉仲就是丟臉丟到家，一樣是農委會，別人是國家守護人民再創高峰，陳則是卑躬屈膝急著拿人民健康換利益，這就是在自曝其短還不懂嗎？

王鴻薇也要問陳吉仲，去年一月萊豬開放到現在，我們到底換到了什麼？全世界這麼多國家不開放，就你整天威脅自己國民，你才是為了自己的政治利益犧牲國家長遠的經貿發展，更令人痛心。