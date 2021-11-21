資深女星陳美鳳以不科學顏值和好身材，擁有「臺灣最美麗的歐巴桑」的美名，65歲的她過去在秀場相當活躍，總是不吝嗇在網上分享大小事的陳美鳳，昨（20日）就曬出昔日秀場辣照，陳美鳳的造型多變，不管是頭頂羽毛的印地安造型、性感露肚中空裝都能駕馭，讓她看起來相當動感又美艷。

照片中，陳美鳳身穿華麗服裝在台上勁歌熱舞，不管是頭頂羽毛裝飾的印地安造型、性感露肚中空裝或是修身的銀光亮片禮服，陳美鳳都能輕鬆駕馭，好身材的她辣度爆表，陳美鳳從髮飾、服裝到鞋子的整體造型都不馬虎，就連身旁的舞者造型也是全副武裝，難怪陳美鳳會有「秀場女王」的稱號。

陳美鳳曬出經典的秀場照。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

回顧秀場照片，也讓陳美鳳有感而發：「銀河鐵路印地安造型 、愛的太苛及海上花～跑遍了的東南亞的秀場，感謝不同時期陪伴鳳鳳的舞群夥伴們」，陳美鳳辣照吸引女星方馨留言：「一輩子的美麗回憶」、歌手許富凱直呼：「我以前就是看印第安那套衣服的錄影帶！好美啊」，網友也大讚：「哇....太經典啦！」、「好多經典的照片喔」、「美鳳姐以前真的是美艷的動感歌星」，還釣出陳美鳳回應：「我的美麗黃金歲月」。

陳美鳳曬出經典的秀場照。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳的秀場造型動感又美艷。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳在舞台上以火辣身材、新潮服裝以及活潑又親切的性格，廣受觀眾喜愛，讓她在工地秀、餐廳、秀場相當活躍，人氣夯爆的陳美鳳也接表演接到手軟，陳美鳳走過繁華秀場年代，成為一代的秀場女王。