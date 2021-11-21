近日公佈的「中國統計年鑒2021」顯示，2020年全國人口出生率為0.852％，首次跌破1％，創下了1978來的新低。大陸專家表示，人口負增長的腳步提前。

同期全國人口自然增長率（出生率-死亡率）僅為0.145％，同樣創下1978年以來的歷史新低。根據年鑒，2020年相比2019年，全國人口淨增204萬人，而前一年增量還高達467萬，2018年增加了530萬人。

中國新聞周刊報導，中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸杰華指出，人口負增長的腳步提前了。之前是預估2027~2030年才進入負增長，現在如果今年不增長，明年沒有回升的話，可能就這兩年的事了。

針對開放三胎的效果，陸杰華表示，至少2021年沒有作用，5月放開，目前還看不出成效來。通過放開三胎來解決人口問題比較難，因為三胎在整個出生人口裡占的比重不是特別大，最重要的是一胎二胎，前面放開二胎政策後預期比之前要低，所以放開三胎。

陸杰華指出，發展規律上是全面放開更好一些，如果全面放開效果還是不行，那至少下降的趨勢能減緩，然後再用其他措施來應對生育率過低或者負增長的變化。現在逐步放開可能是考慮到中國人口這麼多，可能擔心潛在問題，所以也是一個逐步優化生育政策的過程，但是如果未來真的面臨負增長，那肯定還是要做進一步調整。

對於人口紅利流失，陸杰華說，是一個挑戰。過去依靠數量型的人口紅利，將來如果這種紅利消失，需要依靠品質型。現在數量型的人口紅利並沒有完全消失，只是在走向下行，勞動力人口還是相對比較多的，只是和十幾二十年前相比，規模和比例下降了。一方面可以通過延遲退休，保證這個比例和規模，另一方面可以提高勞動效率，提高人力資本，來獲取第二次人口紅利。

陸杰華說，從人口變化的規律來說，盡可能延緩人口負增長到來的時間，儘量延長人口紅利的時間，我們可以通過一些制度安排來借鑒其他國家人口負增長所帶來的一些成功經驗和失敗教訓，我們避免走彎路，使我們即使負增長也可以保持社會經濟的可持續發展。