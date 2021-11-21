美國今年感恩節落在11月25日，一份最新調查顯示，美國家庭今年感恩節大餐的花費，比去年多出14％，除了與自己在家烹煮大餐成趨勢，推升零售食品價格有關，供應斷鏈帶動通膨更是脫不了關係。

根據美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation，AFBF）最新調查，今年十口之家的感恩節大餐費用平均為53.31美元（約台幣1500元），與去年平均值46.90美元相比，多了6.41美元（14％）。去年感恩節大餐花費年減4％，觸及10年來最低點。

今年美國人吃感恩節大餐荷包失血有諸多原因，除選擇在家自己料理的人變多，還有就是經濟失序所致。

AFBF資深經濟學家尼格（Veronica Nigh）分析指出，近20個月來，美國經濟和供應鏈一團混亂，通膨壓力遍及全美，疫情期間需求難測，加上全球的糧食需求高，特別是肉類。

尼格還提到，「疫情的緣故，消費者減少外食在家自己料理三餐已成趨勢，以致超市需求大增，2020年和2021年的零售食品價格，與2019年疫情前一比明顯上漲。」

感恩節大餐的主角火雞比去年貴，一隻16磅重的要價23.99美元，相較去年同期漲了24％。

但雜貨店開始宣傳火雞降價促銷活動，AFBF發現，在11月5日至11日當周買的火雞，比11月12日至18日買的貴上18％。換言之，尚未採購火雞的消費者，仍能找到比AFBF調查的均價23.99美元還便宜的火雞。

感恩節大餐所有食材中以火雞漲最凶，再來是餡餅皮漲20％，12個晚餐包漲15％。唯一不漲反跌的是填餡，較去年跌了19％。

AFBF自1986年起做感恩節大餐價格調查，購物清單中除了火雞之外，還包含內餡、地瓜、奶油餐包、豌豆、蔓越莓、生菜盤、鮮奶油南瓜派、咖啡牛奶等等，數量上足以供應一戶十口之家還綽綽有餘。