美國哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield Jackson Atlanta International Airport）昨（20）日下午爆發槍響，一名旅客的槍隻在經過安檢時擦槍走火，突如其來的槍聲讓機場亂成一團，民眾驚慌逃竄，造成3人受傷，機場也暫停客機起飛。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，意外發生在當地時間20日下午1時30分，美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）指出，一名旅客的行李經過安檢X光檢驗時被驗出裝有違禁品，海關人員隨即上前檢查行李，並且告知旅客不能觸碰行李，不過這名旅客立即衝向行李、抓起手槍，「這時候它（指手槍）就開火了。」
隨後這名旅客逃離現場、衝出機場，美國運輸安全局指出，這起意外並非槍擊事件。
亞特蘭大機場發言人戈貝爾（Andrew Gobeil）形容槍隻走火為意外，巨大的槍響在機場內引爆混亂。根據民眾上傳的影片，意外發生後，安檢區一片混亂，行李散亂一團，有民眾蹲下、匍匐離開現場，其他旅客則快速離開安檢區、逃離機場大廳，影片還不時傳來拍攝者驚恐的喘息聲及驚呼聲。
這起槍枝驚魂也造成3人受傷，消息人士透露，傷者是在撤離時受傷，其中2人送醫。
戈貝爾指出，已經掌握攜帶槍隻的旅客身份，因為當時該名旅客正在通過安檢。
目前警方仍在調查這起意外。
文章來源：A passenger's weapon accidentally discharged at the Atlanta airport, causing panic and halting flights
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