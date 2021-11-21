2022年各縣市首長及民代將全面改選，各政黨已展開布局，已有不少人宣布投入選舉，而其中有不少人任期屆滿，誰是接班人也將成為關注焦點。此外，全台的原住民自治區，戰況也逐漸白熱化。

全台的原住民自治區瀰漫煙硝味，烏來區為新北市唯一的原住民自治區，以泰雅族為主，現任區長周守信是第一任官派區長，2018年以19票險勝，2022年將爭取連任。桃園市復興區的現任區長國民黨籍游正英，不僅面臨前區長曾志湘挑戰，民眾黨林秋霖也欲插旗；台中市和平區過去鄉長、區長均為藍軍相爭，2020年補選拿下近5成得票率的現任區長吳萬福，遊走藍綠間，且身段柔軟，並具現任優勢，地方評估「尚無敵手」。高雄市桃源區、茂林區，明年至少各有4人將參選，競爭堪稱空前激烈。

在其他縣市部分，彰化縣戰況激烈，有2市、6鎮、18鄉，藍綠為10:7，另9席無黨，其中和美、伸港、永靖、社頭為一級戰區。下屆選舉，和美、大村、永靖、社頭、芳苑和埔心等鄉鎮都2屆將滿，伸港和大城鄉長則是代理鄉長，均面臨重新洗牌，不僅藍、綠競爭激烈，藍、綠營內部更出現多人相爭不下、互拚要出線，無黨也多人要出馬挑戰。

國民黨籍雲林縣斗六市長林聖爵，上任近3年做出不少有感施政，口碑甚佳，連任實力極度雄厚；而民進黨尚未傳出有意挑戰的人選，林聖爵好整以暇繼續推動市政，穩紮穩打，用時間累積更大的能量。

斗六市長林聖爵。（資料照）

嘉義縣朴子市長吳品叡形象清新，3年來勤走基層，民意支持度高，明年尋求連任，至今還看不到對手浮出檯面。（資料照／吳品叡提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨籍嘉義縣太保市長黃榮利兩屆任期明年屆滿，太保市公所祕書鄭淑分早就呈現備戰狀態，深入大小村里與民眾搏感情，希望明年順利接棒服務，不過因同黨議員戴光宗表態轉戰市長，出現變數。無黨籍的嘉義縣朴子市長吳品叡，3年前從市民代表轉戰市長，以清新形象訴求再造朴子，成功讓民進黨執政多年的朴子市政治樣態翻轉，市民好感度也居高不下，但朴子市已綠化多年，吳品叡團隊也不敢掉以輕心。

而在屏東市，市長林恊松因禮品採購被認定以不實單據核銷，一審遭判7年，全案仍在上訴中。林恊松現遭停職，據地方政壇人士觀察，若官司在選前出現逆轉，擁有高支持度的林恊松，加上不分藍綠的好人緣，幾乎參選就等於當選；不過一旦判決仍維持有罪，藍營包括現任屏東縣議員曾義雄及年輕輩的黃明賢都被點名，但黃明賢已表態仍專注議員職務，人選將更撲朔迷離。

至於離島，馬公市是澎湖縣治所在，為首善之區，是地方選舉兵家必爭之地，現任市長葉竹林2任屆滿，藍綠人馬均躍躍欲試，目前包括國民黨澎湖縣前副縣長呂永泰、前縣議員鄭清發、民進黨澎湖縣黨部評召黃建忠、馬公市公所前祕書洪長青都表態參選，另傳聞馬公市前市民代表會主席吳仁祥也不排除代表民眾黨參選，呈現5搶1局面，選情相當熱。

藍天高掛的金門，包括72浬外代管的烏坵鄉，3鄉3鎮基本上是國民黨「黨內互打」，2018年即有金湖、金沙2鎮脫黨競選擊敗黨提名者，下屆是否會重演？值得觀察。

連江縣4鄉長均為國民黨籍，其中南竿鄉長陳振國2任屆滿，藍營傳出有2人角逐，恐上演內戰，民進黨也不排除派出人選，但馬祖地理位置特殊，家族動員及旅台鄉親仍是選戰關鍵。