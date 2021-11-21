國內疫情趨緩，不少公司再度打開職缺，但好工作難尋，面試完收到感謝函也是常有的事，不過近期有名女網友發文詢問，自己前陣子去面試後被打槍，不料又在一個月後收到錄取通知，讓她相當不解，懷疑這份職缺是否有問題。而不少網友看完文章紛紛表示，這種職缺大扣分。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，當時自己面試的那天下午，就收到公司寄來的感謝函，結果一個月後，公司卻打來問她有沒有興趣去上班，讓原PO相當困惑，不禁懷疑這份職缺是否有問題，「有人遇過這種狀況嗎？去上班的狀況好嗎？是不是屎缺啊？」

許多網友看完文章留言紛紛表示，「一個月也太久了吧」、「有缺就去」、「如果妳覺得很喜歡的話可以去做看看，別人不適合的，說不定對妳來說很適合。去了才會知道」。

但也有不少網友道出黑暗真相，「備取的工作就算了吧」、「這種真的都偏屎缺居多…」、「就是備取，急徵人。至於是不是好工作上網多查公司文化，說不定是好的機會」。

事後原PO則更新文章表示，自己有寄信詢問原因，對方則回應，因先前該職缺錄取人員不適任，公司主管希望可以先詢問之前已經面試入選的意願，才會在一個月後又與她聯繫。