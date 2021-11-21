北市一名吳姓年輕男子，家中擁有眾多房地產，上月底他醉倒中山區騎樓，酒醒後發現手上價值高達273萬元的百達翡麗名錶不翼而飛。警方逮捕一名林姓男子，他是專門鎖定路倒醉客劫財的「劫醉幫」慣犯，林男爽快坦承偷走手錶，但是僅用3000元代價就在萬華「賊仔市」賣掉了。

「劫醉幫」是指鎖定醉倒民眾洗劫財物的竊賊，據自由時報報導，北市房產富少吳姓男子，上月23日凌晨醉倒南京東路騎樓，酒醒後赫然發現手上價值高達273萬元的百達翡麗名錶，以及皮包和現金通通不見。

警方受理報案，調閱監視器發現，吳男醉倒騎樓時，一名中年男子曾靠近他在身上摸來摸去，之後又繞巷子、穿越公園才騎上機車逃逸，明顯是「老手」。

警方循線逮到慣犯60歲林姓男子，他以為只是偷東西小案，大方認罪；之後才知道得手的是幾百萬的高價名表，變成重大刑案。更吐血的是，林男將表拿去當鋪，老闆說是假表不收，於是他拿去萬華「賊仔市」，用3000元賤價賣掉。警詢後將林男被依竊盜罪送辦，並持續追查名錶下落。

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