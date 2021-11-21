國民黨立委洪孟楷日前代表中華民國立法院及國民黨團前來英國格拉斯哥參與2021聯合國氣候變遷峰會，現在已返台接受隔離。在隔離期間，洪孟楷和大家分享隔離生活的點滴，也透露現在防疫不能帶馬克杯進來，理由是怕有人會拿來做不好的事。
洪孟楷昨（20日）在臉書發文表示，在隔離期間，自己真心感謝所有的人員細心貼心的照料，這是生命當中很難得的體驗，14天的隔離，只在一間房間內透過視訊與家人聯繫，雖然每天開會、電話聯絡不斷，但還是想念面對面與所有鄉親見面的時刻。
洪孟楷指出，檢疫所不比防疫旅館，不能外送外食、罐頭手搖飲全都禁止，甚至連上周請辦公室同仁帶馬克杯來給他泡咖啡，都被禁止。理由是怕打破後尖尖的，恐怕會拿來做不好的事情。
對於這個規定，洪直言，規定是規定，自己就完全遵守，因為他知道，這一年多的時間來，在第一線努力的所有工作人員的心理壓力一定比大家更加的大，所以面對第一線的所有人員，除了感謝、還是感謝。
洪稱，特別要說，其實準備餐點非常的用心，餐餐有變化，水餃、麵線等，雖然一餐一餐都是飯盒，但在有限的經費裡可以變出貼心的花樣，確實感到用心。透過照片的紀錄，再次向所有第一線的護理、工作、警察人員致敬，您們的用心，是國人防疫最堅強的依靠！
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