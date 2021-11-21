一名桃園女網友20日在Ubike撿到一台iPhone，當下失主就回來尋找，並向原PO道謝，但原PO事後想想，自己已經兩天沒吃飯，決定上網PO文找失主要個紅包，但文一PO出卻遭網友砲轟，事後討紅包實在太奇葩，然而也有熱心網友願意幫忙，請她吃飯。

一名女網友在臉書「內壢大小事」發文，表示20日下午在中原大學裡的Ubike撿到一隻iPhone，便在原地等失主會不會回過頭來找手機，結果不久後失主真的來找回手機，本來想跟她要個紅包吃飯，但對方一直道謝讓她開不了口。

手機歸還失主後，原PO想想自己已經餓了2天沒吃飯、只喝水，還是應該跟手機失主要紅包來吃飯，便上網PO文找人「如果那位掉手機的先生有看到就幫幫我，給我個紅包」。

對此，網友看完紛紛留言：「當下就該討，而不是事後？懂嗎」、「手機有網路，沒有錢吃飯？我到底看了什麼？」、「餓兩天真的很難想像」、「來我請您，喝水」，但還是有好心人願意伸出援手幫原PO，「如果真的沒吃飯，來中華路一段的台灣湯翅王，我可以請妳吃炸雞，若好手好腳、不工作就不用來了」、「我記得在莊敬路上有食物銀行，別再挨餓了」、「來找我，我給你錢去吃飯」、「我明天有可能下桃園，我請你吃飯」。