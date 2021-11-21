【愛傳媒郭少宗專欄】特別推薦公共電視劇集《茶金》之片頭。

片中的劇情、演員、演技、場景、美術⋯⋯十分精彩，甚得我心。因全劇尚未播畢，而且評論亦多，本文不做贅述。現著眼於片頭設計（請參閱視頻下附之說明，專業且詳實）。

其設計理念運用了北海岸石門區的「綠石槽」意象，將火成岩和海水的交會、搏鬥、消長、共融生態，而焠煉成的類似「石槽」的特殊地質，取其瑰麗形象，象徵劇集的中心思想。

尤其是「綠」石槽的水生植物一年一消長，翠綠與枯槁共付一整列石脈岩體，極富特色，甚至被引為「國際級」生態景觀，在臺灣豐富自然資產中，不可多得。

「茶金」片頭把自然生態的「水、火、石、草、風」等元素，利用高科技的設計軟體，製作出效果突出，意象豐富，光鮮奪目，不同凡響的45秒影片。本人一再觀賞，拍案叫絕，給與最高的評價。

然而，美中不足的是音樂，片頭主題音樂較偏向西方傳統形式。私以為若加上更多的「洋（西方）和（日本）閔（河洛）客（客家）京（戲曲）」等音樂元素（旋律、韻味、樂器），就如同劇中使用多種語言一般，當使劇集格局寬闊，視野宏大。

附圖是本人長居北海岸，甚常流連忘返的老梅「綠石槽」寫生畫，敝帚自珍，分享諸友。（「山水變奏曲#34」油性粉彩 2020 79×55cm）

作者為藝術創作者

封面來源：《茶金》YouTube片頭截圖。

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