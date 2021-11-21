【愛傳媒葉毓蘭專欄】歷經長久的倡議和爭議，也在長榮鍾女大生命案、屏東假車禍真擄人曾女命案，以及諸多社會角落看不到的受害者犧牲下，終於促成各界重視，11月19日立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，國民黨和我歷經了非常多的努力：

1.109年4月13日包含我在內的本黨諸多委員在立法院內政委員會臨時提案，要求6個月內政府提出法案，才促成109年10月13日內政部提出「糾纏犯罪防治法」的草案。

2.為回應109年10月底爆發的長榮女大生命案，社會人心惶惶，國民黨團109年11月9日召開「狼蹤處處 跟騷法刻不容緩」記者會，與防暴聯盟等民間團體共同發聲。

3.本黨時任內政委員會輪值召委林思銘，於109年3月18日內委會首度排審跟騷法，要求行政院儘速提出法案版本。

4.110年4月8日發生屏東曾女擄殺案，社會再度恐慌，國民黨團又在12日召開記者會、內委會4月15繼續排審，行政院才在22日送出「跟蹤騷擾防制法」到立法院審議。

5.內委會於5月3日繼續排審處理行政院草案，當日送出委員會後又於5月13日完成召委協商的程序，正式送出委員會，由院長層級協商以及立法院院會處理。

雖然針對內容，我認為仍有許多規定，應依照國民黨團版本，才真正能解決跟騷法施行後，警力、專業配套的問題，非常遺憾均被執政黨多數表決反對。

但對國民黨團和我努力多時，好不容易通過跟蹤騷擾防制法，我仍然期盼未來內政部能善盡民間溝通及政策細節制定的責任，接住所有的被害人。

作者為立委、前警大教授

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