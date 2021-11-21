不知道球迷是否還記得當年跟林書豪同隊打球，且「號稱」是豪哥好友之一的帕森斯嗎？帕森斯去年1月發生嚴重車禍，造成他腦部受傷且腰椎間盤突出，一度被謠傳他已經宣告退役，沒想到他最近接受《TMZ》訪問強調，他還打算復出打球！

「我還沒打算退役，也還在嘗試復出，就看接下來發生什麼事，我正在訓練且保持狀態，仍在復原過程之中，等著瞧吧！」帕森斯表示，「我的復健過程很艱難，但仍在可以控制的範圍內，我還試著要去解決一些問題，然後努力保持訓練。」

2011年第38順位被火箭選上的帕森斯，曾跟林書豪一起在火箭奮戰兩年，也跟豪哥一起來過台灣訪問，當時他的美麗女友莎賓娜更引發媒體追逐，隨後他待過獨行俠、灰熊、老鷹等隊，卻因去年1月的嚴重車禍，完全走出鎂光燈焦點之外。

如今帕森斯似乎相當享受他的生活，也跟未婚妻哈莉哈里生剛有了一個小孩，兩人預定明年10月在墨西哥結婚，只是當前他放話想要回歸NBA，以他嚴重的傷痛歷史與體能狀態，加上已經34歲了，恐怕也是乏人問津，想回NBA幾乎不可能。