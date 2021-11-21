自稱「FBI帥哥」網紅鄧佳華日前接受老闆連千毅的安排，即將進軍成人界拍片，想不到昨（20日）鄧佳華因2原因無預警離職，把連千毅當場惹毛，氣得喊封殺，揚言要提告，求償毀約金2千萬。

根據《ETtoday新聞雲》報導，鄧佳華不滿公司干預交友又被定位成丑角，決定離開連千毅，將換到物流中心擔任包貨員，鄧佳華在臉書上證實：「我確實要離開舒適圈，下禮拜一的新工作，會穩穩的做，現在的我是自由自在的，這感覺好多了。」

連千毅得知消息後，在直播中狂罵鄧佳華，稱對方所謂的交朋友根本就在把妹，「11/21演唱會你一定要去，跟澎恰恰這場不能不到，不到我就告你，接下來以後我就開始冰，寧可讓他做清潔工，也不願意在其他直播台業界和YT上面露臉，誰給他工作我就告！」據悉，鄧佳華和連千毅簽了3年經紀約，月薪3萬起，毀約者要賠償2千萬，若鄧佳華執意離職，恐要面臨法律問題。

鄧佳華自從被連千毅網羅後，成功製造出不少話題，連千毅7日召開記者會拋震撼彈，表示鄧佳華的人氣受SWAG、越南、日本AV廠商的青睞，已細談合作內容，很快地將以男主角身分拍攝第一部AV處女作，鄧佳華樂得開心，替自己取藝名「變態太郎」，希望能跟SWAG最紅女優及三上悠亞拍片；除了擴展到成人市場，連千毅還將鄧佳華簽給資深藝人黑面的經紀公司，正式跨足演藝圈。