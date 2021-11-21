近年來，在網路上走紅的「越南女生」越來越多，白皙、嬌小、溫柔、大歐派的形象已經太深植人心，其中一位在擔任 DJ、部落客的正妹 Jenny 就是其中之一，甚至在 IG 上累積近 100 萬人追蹤，人氣之高不容小覷！

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最近，她也經常曬出和好閨密 Yuu Quỳnh Nhi 的合照，兩人可以說是形影不離，無論是去海邊、泳池還是住飯店都黏在一塊兒，且同樣有著一身性感又白皙的好身材，時不時就會一起大秀事業線、小蠻腰和蜜臀，每篇合照的貼文幾乎都會累積破萬讚數！網友們似乎也已經習慣，只要看到雙姝同框，就代表又有清涼福利可以看啦！

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有著一雙迷人電眼的 Jenny，不僅是一名高人氣網紅，還是個火辣 DJ，從高中就開始刷碟，至今已累積 7 年多資歷。其實，Jenny 原本的夢想是做模特兒，後來跑去當夜店 DJ 也是意料之外的發展。

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從小和母親相依為命，非常聽話的她，為了不讓媽媽擔心，只要遇到客人請酒，也都只是禮貌性的淺嚐或請保全幫忙擋下。而她後來也向媽媽證明了自己的實力，不僅曾在 Teenphoto 正妹比賽中獲獎，2015 年更在 DJ 小姐比賽中奪得第三名的好成績，在當地知名度相當高。