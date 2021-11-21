中選會18日舉辦第二場「公投綁大選」公投意見發表會，正方代表、國民黨副祕書長羅智強引用陳其邁過去所說「全世界公投幾乎都和大選一起舉行」去問內政部長徐國勇，徐國勇卻說是「最大的謊言」。羅智強表示，民進黨雙標不是新聞，台灣人民好像也習以為常，但以此為例，「不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。」

羅智強今（21）日在臉書提到，陳其邁當立委時曾說「全世界公投幾乎都和大選一起舉行」，他辯論時拿這句話去問徐國勇，徐國勇說是「最大的謊言」。羅智強指出，徐國勇怒批的其實是陳其邁，成為公投辯論最有趣的黑色幽默。

而總統蔡英文2013年說「牛豬分離不能退讓」；2021年說「牛豬分離一定要退讓」，羅智強表示，「兩個蔡英文一定有一個說謊」。至於行政院長蘇貞昌，2006年追加核四448億預算，現在說核廢料無法處理、核四根本就不能用，羅智強也質疑，「不是2006的蘇貞昌瀆職，就是現在的蘇貞昌說謊。」

桃園市長鄭文燦也被點名，2014年說「要將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」，現在又說不能把大潭藻礁指定成暫定自然地景，羅智強直指，「兩個鄭文燦也有一個是白賊。」

羅智強說，「雙標」真正的意義在於民進黨每次的主張，只看對當下的權力有沒有幫助，根本不管事實與是非，就像法官問騙子：「你為什麼要欺騙相信你的人？」騙子回答：「不相信我的，我騙不到。」這個故事雖然辛酸，背後也有意涵：只要人民會被騙，就一定是騙人的當選，這是民主制度下的無可奈何；羅並喊話，「民進黨見人說人話，台灣人民被民進黨騙了六年，也該到頭了吧！」