無天囚上，傲神州沉穩踏上，背後魔竅絕識不斷顫動，而在無天囚內，四壁徒然，滿室漆暗，一名劍者與一口劍，只有劃破眼簾的一道冷冽，將一抹森冷靜坐的背影，刻下心痕！

青蓮寒獄風雪紛飛，為尋聖魔同根，劍說俠喻等人，面對撲面而來的冰雪，一路深入，尋得慘豔殊榮花生長之處，縱身出劍，破冰闢黃泉，只見洞內深處，花根與一副古老石棺，詭譎現於眼前！

泠泠驚風絃，寂寂異人彈，涼心居上一人冷傲彈奏，玉骨冰心白無垢、劍魔傲神州與神祕者一會，卻是撥絃一聲飛雪盪，一語驚出！滾滾千里是非河，境域交界一橋隔，花凋謎境威脅暗伏，星野殘紅凝神而行，八面殺機齊動，仍是臨危不亂，此時更見索命鬼骨針直襲！

戰勢不息，干戈難止，劍者錚鏦廝殺，武林變數陡生！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂戰魔策》第7章：無聲的筑 哀嘯的劍；《霹靂戰魔策》第8章：刀影花蹤。