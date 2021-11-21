蔣男疑因未戴口罩被制止，3度進入超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。(蔡依珍攝)

蔣男疑因未戴口罩被制止，3度進入超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。(蔡依珍攝)

又是口罩惹禍？龜山41歲蔣姓男子今清晨快6點到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術，蔣男也因手部受傷送醫，警方也發現他有精神科就醫紀錄，詳細情況由警方釐清中。

41歲蔣姓男子21日清晨5點多到住家附近的龜山千禧新城超商，卻因沒戴口罩遭蔡姓超商店員制止入內而生氣離去，不久蔣男乖乖戴著口罩上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔，豈料之後又返回店內，一進店內就把蔡姓店員叫出櫃台，直接掏出刀子往蔡男身上捅。

雙方發生扭打，一路從店內打到店外，直到附近民眾發現報警，龜山警方獲報到場，除當場壓制逮捕行凶的蔣男，也緊急通知消防車到場救援，但蔡男仍因左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

蔣男因手部也受傷，同樣送往醫院急救，警方也發現他身上有疑似精神疾病藥袋，附近民眾議論紛紛，感嘆：「怎麼突然變這樣！」店員也緊急清洗血跡，詳細案發情形仍由警方釐清中。

★精神疾病請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995