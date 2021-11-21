在廣告業務低迷的大陸互聯網大環境下，其他互聯網公司選擇默默等待時機，而仍處於高速發展期的大陸影音平台嗶哩嗶哩bilibili（簡稱B站）顯得進取多了，進取的代表作之一就是開啟「買買買」模式。

11月19日，奧飛娛樂股份有限公司公告，將旗下的「有妖氣」原創漫畫平台100％股權，以人民幣（下同）6億元價格，出售給上海幻電資訊科技有限公司（B站）。

資料顯示，有妖氣擁有眾多動畫漫畫智慧財產權，包括「十萬個冷笑話」、「拜見女皇陛下」等。2020年度，有妖氣實現營收4031.32萬元；2021上半年，有妖氣營收達1066.6萬元。

此外，據大陸支付領域媒體「支付百科」，11月19日，B站收購持牌支付機構浙江甬易電子支付有限公司，正式獲得支付牌照。B站以約1.18億元在甬易支付股權拍賣中競拍成功，持有其65.5％的股權，成為控股方。

據悉，甬易支付持有互聯網支付牌照，業務覆蓋範圍為大陸全國，支付牌照有效期至2022年6月份，距離其支付牌照續展還有不到一年時間。

對B站來說，支付業務可以很好的鞏固和延展視頻周邊業務，節省通道成本，對交易資料也有保護。分析認為，B站此次收購主要是為了避免對支付寶和微信支付的過度依賴，降低協力廠商支付費用，節省成本開支。

財報資料顯示，B站2018年和2019年的協力廠商支付服務費用分別高達2068萬元和1080萬元。

而隨著B站電商平台的快速發展，今年第三季B站電商及其他業務營收達到7.3億元，較上年同期大增78％，電商正在成為B站重要的變現途徑。由此看來，支付業務對B站來說變得不容小覷。

不過，B站仍處於虧損當中，財報資料顯示，第三季B站實現淨營收52.07億元，年增長61％，主要增長驅動仍然是廣告、增值服務。但當季淨虧損26.86億元，遠超市場預期虧損18.18億元，去年同期虧損10.82億元，淨虧損幅度繼續放大。