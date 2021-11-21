疫情指揮中心開放AZ混打mRNA疫苗，台大醫院也公布混打保護力數據，兩劑AZ遇Delta變異株，保護力只剩10至20%，AZ混打莫德納則接近100%，但根據瑞典研究，兩劑AZ的保護力仍有50%，指揮中心發言人莊人祥解釋，台大是實驗室數據，瑞典則實打數據，對此衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則打臉「台大與瑞典實驗並沒有矛盾」，且兩劑AZ遇上Delta變異株保護力會被打趴在地上。

沈政男昨（20）日在個人臉書分析，瑞典混打的數據報告，是輝瑞／BNT與莫德納加起來有68%，單獨看AZ混打莫德納則是79%，比兩劑AZ高了將近3成。瑞典的研究報告中，染疫平均日期為7月21日，當時Delta變異株的比例還不是百分百，數據中還有一大部分是對抗Alpha變異株，所以兩劑的AZ還能撐一下場面，因此若完全是針對Delta變異株，和混打的差距就更大了。

沈政男說，台大醫院做的莫德納混打，並不包含BNT，所以與兩劑AZ相比，數據就會高出很多，與瑞典實打研究數據的結果，並未矛盾。總之，兩劑AZ的保護力過了4個月之後，遇上Delta變異株，「保護力就會趴在地上了」。

最後，沈政男說，若你是打兩劑AZ，就把口罩戴好，有機會就打第三劑；若你還沒打第二劑，就考慮混打，尤其是混打莫德納。