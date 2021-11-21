女星蕭淑慎以俏麗外型和精湛演技打開知名度，陸續交出電影《純屬意外》、《青春蝴蝶孤戀花》和電視劇《孤戀花》、《瑪法達魔法劇 高跟鞋之戀》等作品，蕭淑慎近年雖把重心轉往家庭，不過她仍樂於在網上分享生活大小事，蕭淑慎昨（20日）就曬出零美肌自拍照，45歲真面目美到讓網看傻了。

蕭淑慎昨晚在臉書曬出自拍照，她霸氣寫下：「姐真的沒有美肌」，只見蕭淑慎放下一頭長髮、頂著精緻妝容，對著鏡頭露出淡淡微笑，45歲蕭淑慎一雙大眼電力十足，而她肌膚細緻光亮、沒有細紋，絲毫不見歲月在蕭淑慎臉上留痕跡，熟女魅力爆表。

蕭淑慎臉書全文。（圖／取材自蕭淑慎KittyHsiao臉書）

網友也大讚蕭淑慎顏值太高，紛紛驚呼蕭淑慎天生麗質：「美爆了」、「真過分，沒開還美成這樣」、「逆齡生長，越來越正了」、「本人真的自帶美肌」，還有網友直言：「我親眼看過很多次，其實跟相片不像，本人更正」。

蕭淑慎過去曾入圍金馬獎最佳女配角、金鐘獎最佳女主角，精湛演技有目共睹，隨著蕭淑慎在2017年嫁給小她15歲的丈夫梁軒安後，她就把重心轉往家庭，並專心經營美容工作室，不過蕭淑慎日前則久違現身螢光幕、客串《斯卡羅》，儘管她只現身短短一分鐘，不過蕭淑慎的精湛演技和犀利眼神，讓與她有對手戲的温貞菱直呼：「瞬間震懾到我，不自覺就低下頭不敢看她。」