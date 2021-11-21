面試時若被問到「前公司薪資待遇」，不少人都會相當緊張，不知道如何應答才能留下好印象。有網友就好奇表示，自己面試時被主管問到前公司薪資待遇，一時不知道該如何回應，事後才想出兩個回答來應對。不少過來人一語道破，「不用跟他認真，給薪資範圍就好」。

一網友在PTT的八卦板上發文表示，自己到南港的公司面試，面談過程中對方詢問前公司薪資待遇，讓他手足無措，後來想到兩個答案，「前公司有規定薪資保密，所以不方便透露」、「我想貴公司在核薪制度上更完整，也就不必參考前公司的敘薪辦法了」。

他好奇詢問，若被問到前公司的薪資待遇，大家會怎麼回覆？有不少人表示，「直接說你在這家公司的期望待遇就好」、「直接說你在這家公司的期望待遇就好」、「不用跟他認真啦，公司能出多少又不會變」。

其中也有過來人留言分享，「標準答案就是前公司密薪制，就算實際上不是也要這樣講」、「這是陷阱題，代表你可以把公司資訊洩漏」，建議大家回覆不用給精準的數字，只要給範圍就好。