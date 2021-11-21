由於過去一個月新冠疫情已有趨穩跡象，新加坡政府20日宣布，將從周一（22日）起再度放寬部份社交限制，像是社交聚會人數從目前兩人放寬到5人，完整接種疫苗者最多可5人可到餐廳共餐。

新加坡貿工部長顏金勇在記者會上表示，近來確診病例與住院人數已經有所改善，因此他們決定再度放寬限制措施，確保疫情在控制之下，能繼續朝「與病毒共存」的目標前進。