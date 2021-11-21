疫情趨緩 新加坡周一將再度放寬社交限制 09:422021/11/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於過去一個月新冠疫情已有趨穩跡象，新加坡政府20日宣布，將從周一（22日）起再度放寬部份社交限制，像是社交聚會人數從目前兩人放寬到5人，完整接種疫苗者最多可5人可到餐廳共餐。 新加坡貿工部長顏金勇在記者會上表示，近來確診病例與住院人數已經有所改善，因此他們決定再度放寬限制措施，確保疫情在控制之下，能繼續朝「與病毒共存」的目標前進。 旅遊泡泡破了 業者嘆 政府放完煙火就離席 許家豪專欄－市場回歸正軌 關注成長和通膨 #放寬 #社交 #新加坡 #共餐 #再度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲疫情再起 油價驚跌 歐美股嚇挫 04:102021/11/21 財經要聞 大陸本土疫情近尾聲 堅持動態清零 04:102021/11/21 產業財經 南投幸運兒花2萬買茶葉 抽中50萬 04:102021/11/21 地方新聞 旺旺公益演唱會 為風城志工獻唱 04:102021/11/21 地方新聞 確診突破5.2萬 德國多區全面封城 04:102021/11/21 話題觀察 疫情阻礙返鄉 除籍人數暴增3倍 04:102021/11/21 焦點要聞 突破困境 印尼新移民自學翻譯養家 04:102021/11/21 地方新聞 疫情讓美國人減壽2年 04:102021/11/21 專題周報 歡樂周末 600人單車漫遊鳳山 04:102021/11/21 地方新聞 角逐大位期中考 賴鄭拚場暗較勁 04:102021/11/21 焦點要聞 人口若跌破250萬 3副市長得砍1席 04:102021/11/21 焦點要聞 財經熱門新聞 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 美核電專家談核四 不解許永輝前後不一 - 財經焦點 - 中國時報 王賡武：中共回歸文史傳統 創造歷史連續性 - 產業財經 - 旺報 「張忠謀打給我」黃仁勳為這點看上台積電 推NVIDIA走上巔峰 - 財經 無痛存退休金》退休後也能有「穩定現金流」？ 專家揭密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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