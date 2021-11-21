四大公投案將於12月18日登場，針對核四重啟議題，經濟部長王美花指出，台電評估認為，核四要重啟不如蓋新電廠，因為需要花相當大的金錢與時間確認是否安全，且核廢料存放也是一個長遠的問題，永遠都會有爭議。

王美花在昨（20）日播出的「三國演議」節目中表示，核四完全無法在短時間內重啟，第一個原因是蓋完發現有斷層，不管是活的還是死的，且外面還有一條斷層；而在311福島事件後法規變嚴格了，等於重啟第一步就是要做地質調查，光做地質調查就要4年以上。第二，核四最大問題在於當時還沒蓋好就封存了，蓋的過程也相當坎坷，一開始沒有人做總顧問標，所以由台電自己分包，加上當時被要求盡快運轉等問題，所以核四的殼是日商蓋的，但內部機組是美規的，所以先前很多立委看了後說，怎會有一個廠蓋得那麼擁擠，且電線都綁在一起。

王美花提到另一個問題是核四廠的「腦神經」，也就是數位儀表板，已經20年以上了，當時都還沒有測試完成就封存，若要換新也相當困難，必須要知道它的設計邏輯，也要知道怎麼跟機器相連、怎麼偵測到它的溫度和輻射度，都有非常困難專業的部分。

經濟部長王美花。（本報系資料照）

王美花並指出，核廢料無處存放是長遠的、為下一代設想的問題，短期內，運轉時當然是在電廠，但長期來看，怎麼處理這些核廢料對台灣來說確實是相當傷腦筋，但最基本，核四是否要重啟，根據台電評估，核四要重啟還不如蓋新電廠，因為必須花非常多錢、耗費十幾年時間確認它是否安全。

王美花強調，核四絕不是電接了就會重啟，因核電有理論問題、實際操作問題，當時核四封存，有非常多未解決的問題，沒想到如今說要重啟，光確認A點接到B點、B點接到C點等上萬個接點，可能比蓋新電廠都還要久；而核廢料也是一個頭痛的問題，特別是台灣那麼小，要怎麼解決核廢料永遠是有爭議的問題。