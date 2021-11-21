曾演出《鳳囚凰》、《左耳》而大開知名度的大陸女星關曉彤，其實是4歲就出道的小童星，當年跟演員父親一起演戲而入行，無論外型還是演技都相當討喜，眾人一路看著她成長，讓她成了「國民閨女」，更因清秀甜美臉蛋而被封為「最美童星」，如今一轉眼，關曉彤已是24歲小女人，經常透過社群分享工作與生活點滴的她，日前曬出一組出席時尚活動的穿搭美照，換上低胸禮服大蛻變，電暈一票粉絲。

關曉彤出身藝術世家，爸爸是名演員關少曾，祖父則是北京琴書大師關學曾，且她還有貴族血統，是瓜爾佳氏後裔，而因自小受藝術薰陶，關曉彤4歲就出道演戲，且同時保持優異成績，升大學時以第一名成績，錄取北京電影學院表演學院表演專業本科，雖然年紀還很輕，但至今參演作品已超過100部。

而關曉彤不只演藝事業順風順水，情路也走得讓人羨慕，2017年公開認了與超級偶像鹿晗交往中，至今仍是情侶關係，穩定交往5年之久，而關曉彤大學剛畢業，正好可全力在演藝圈衝刺，如今是一舉一動都受到關注的大紅人。

關曉彤24歲大蛻變，時尚性感美照讓人驚艷直呼「公主駕到」。(取材自關曉彤工作室微博)

隨著知名度與人氣水漲船高，關曉彤工作邀約不斷，日前她分享出席時尚慶典的當日穿搭照，讓人著實眼睛一亮，只見關曉彤將微捲的茶色長髮簡單綁成公主頭，底下穿的是貼合身形的低胸黑色禮服，不僅胸前露春光，身後也心機大露背，長裙更是開衩直逼大腿根，露出勻稱修長美腿，關曉彤俏皮寫下：「下班啦」，網友則被她的性感美照迷得神魂顛倒，狂讚「根本仙女下凡」、「原來是公主下班了」、「公主駕到」。