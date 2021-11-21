蔣介文妻子背著小孩觀戰。（黃邱倫攝）

受到新冠肺炎影響，原定3月的萬金石馬拉松延遲至今天開跑，雖然昨天下去磅礡大雨，但今天卻是豔陽天，考驗著選手們的體能，最終來自台中的蔣介文以2小時26分29秒的成績力壓群雄首度奪冠，不但獲得3萬美元獎金，還有15萬台幣特別獎金。

這次大會安排挑戰馬（10公里）與馬拉松組（42.195公里）兩組賽事，共計7千多人報名，讓睽違已久的北海岸再度熱鬧起來，帶動地方觀光，商家們喜上眉梢。

全馬今早6點半鳴槍起跑，新北市政府與中華田協聯手縝密安排，裁判們敬業指揮路線，讓選手們得以順利完賽。

現年39歲的蔣介文，隨著大部隊起跑後以自身節奏前進，最終甩開周庭印，率先通過終點站，第一次站上全馬頒獎台。

以往都是參加半馬的蔣介文，由於這是沒有半馬，只能第二次參加全馬，沒想到卻創造了今年全面最佳成績。

蔣介文賽後表示，全運會結束後就沒有調整，所以開跑後就覺得很累，幸好撐過突破點才能跑完，酷熱天氣反而就沒太大影響了。

蔣介文說，一路上與周庭印並列，直到35公里處他的體能突然掉下去，趁此機會拉開差距，獨跑過終點，非常幸運。

蔣介文的老婆帶著兩個小孩到現場替老公加油打氣，得知介文在後段遙遙領先的時候開心不已，兩個小孩也哇哇大叫，好像在幫老爸慶祝。

蔣介文表示，這場是為了老婆和小孩而跑，希望他們能開心生活，也期許疫情快點過去，所有人都回歸正常日子。