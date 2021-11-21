中國人民銀行（大陸央行）網站19日發布《2021年第三季度中國貨幣政策執行報告》提到，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

人行連續對房地產發聲，這在以往並不多見，這也充分說明，房地產市場確實遇到了前所未有的困難，也面臨極其嚴峻的考驗。

大陸房地產當前的考驗不僅來自於開發企業的資金壓力，還來自於對地方經濟增長的影響，更來自於對廣大居民利益的維護和保護。一旦房地產市場出現嚴重問題，確實會對經濟社會發展產生極為不利的影響。

分析指出，如果因此而放鬆對房地產市場的調控，那麼，多年來的努力就會前功盡棄，就會讓房價再一次出現快速無序的上漲。同時，對社會財富的分配和使用，對消費拉動經濟的效率與品質，都會產生極為不利的影響。

因此，多數分析認為，大陸房地產市場調控決不能輕易退出，也不能輕易放鬆，而只能依據實際情況做適度調整，且必須極其穩妥與有序。否則，會對政策的公信力帶來傷害，對政府形象帶來不利衝擊。