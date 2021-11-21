演藝圈凍齡女神徐若瑄近日身體欠安，最近在社群平台上傳多張臥病在床的虛弱照，透露因婦科有異常出血的問題而住院治療，令外界擔憂不已，對此她的經紀人吐露最新狀況。

徐若瑄17日親自在社群平台向粉絲解釋：「我因為子宮裏的腺瘤長大，導致非經期間連續幾日大量出血不止，血紅素&鐵嚴重不足，有昏倒危險，需緊急入院處理。然後醫生很棒很好，都處理好了、一切都穩定了，謝謝大家。」

根據《NOWnews今日新聞》報導，徐若瑄因疫情得往返台、新加坡工作，導致工時延長，但希望能趕快看到兒子Dalton，刻意趕工想速回新加坡，讓子宮肌腺瘤惡化。她的經紀人透露徐若瑄已出院，未說明其夫和兒子有無到醫院探望。

所幸，徐若瑄今（21日）在社群平台PO與兒子的合照報平安：「黏TT的小子，今天一起床和他在床上玩，我蓋著棉被，他一腳從我還未痊癒的腹部踩下去…我發出了一大聲哀嚎…然後我們都嚇到了，『他馬上說：媽咪對不起，我沒有看到…』」徐若瑄看到兒子一臉愧疚，儘管真的痛到不行，還是安慰他不要緊，甜蜜地喊話：「最耍賴撒嬌的調皮搗蛋，給你黏，很幸福，我可以。」

許多網友得知徐若瑄目前狀況穩定，終於卸下心中的一塊大石頭，紛紛留言關心：「要小心保護自己，擔心你忍痛能力太高，傷口受創也不在意，有需要的話，請找醫生檢查，祝早日康復」、「沒事嗎？要小心啊」、「幸福感可以療癒身體」。