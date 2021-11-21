台中第二選區立委補選戰火延燒，在國民黨派出前立委顏寬恒參選後，各樣攻擊也隨之而來，其中資深媒體人周玉蔻的攻擊最為猛烈，對此，媒體人韋安直言，選戰打到這裡，已變成討厭顏寬恒和討厭爆料者戰爭，民進黨候選人林靜儀已被遺忘。

對於台中立委補選，韋安今（21日）在臉書發文表示，選戰完全搞歪了，變成討厭顏寬恒，或者討厭爆料者的戰爭，大家都忘要投票給林靜儀，結果就是顏寬恒有驚無險地慘勝。

而資深媒體人邱明玉19日在其主持的網路節目《POP搶先爆》上也表示，周玉蔻近來爆料顏家的財產和土地，除對顏寬恒造成影響外，林靜儀也好像遭到邊緣化，邱更披露，有很多綠營朋友就提醒林靜儀，如果這樣下去，到了1月9日投票那天，台中選民看到投票單上的名字，還會納悶怎麼沒有周玉蔻。

另一資深媒體人黃暐瀚19日在《國民大會》節目中表示，現在選情打到連顏寬恒發言人張禹宣都被爆料，曾於2016年出訪秘魯亞太經濟合作會議（APEC）時，因酒醉在飯店大廳尿尿，被稱「尿尿小童」，這恐會害慘林靜儀的選情，可能會讓林靜儀覺得，連對手顏寬恒的發言人，都變成全國知名人物了，那她怎麼辦啊。

顏寬恒今則表示，對於國家機器介入中二選區這場補選，大家已經議論紛紛，且發言人張禹宣才加入競選團隊就遭到烏龍爆料，但「這場選舉的候選人是我」，感覺對張有點不好意思，為杜絕爆料、抹黑歪風，只要是不實的栽贓、抹黑或企圖影響選舉，「我們法院見」。