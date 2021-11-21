蔣姓男子送往龜山派出所時，上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所。(蔡依珍攝)

蔣姓男子送往龜山派出所時，上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所。(蔡依珍攝)

又是口罩惹禍？龜山41歲蔣姓男子21日清晨快6點到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術，警方發現蔣男有精神科就醫紀錄，詳細動機由警方釐清中。

41歲蔣姓男子21日清晨5點多到住家附近的龜山千禧新城超商，卻因沒戴口罩遭蔡姓超商店員制止入內而生氣離去，不久蔣男乖乖戴著口罩上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔，豈料之後又返回店內，一進店內就把蔡姓店員叫出櫃台，直接掏出刀子往蔡男身上捅。

雙方發生扭打，一路從店內打到店外，直到附近民眾發現報警，龜山警方獲報到場，除當場壓制逮捕行凶後呆坐地上的蔣男，也緊急通知消防車到場救援，但蔡男仍因左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

蔣男因手部也受傷，第一時間戒護送往醫院急救縫合，近10點由警車載返回龜山派出所，人高馬大的蔣男上樓梯時，數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所，警方也發現他身上有疑似精神疾病藥袋和精神科就醫紀錄，詳細事發原因仍待釐清。

附近民眾議論紛紛，感嘆：「怎麼突然變這樣！」店員也緊急清洗血跡，蔡父接獲通知也趕赴派出所，神情黯然，感嘆兒子很乖、很正常，但發生不幸也沒有辦法，多次說著謝謝即騎車離去，還無法接受白髮人送黑髮人的憾事。

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