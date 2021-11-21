「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日證實，立陶宛將與美國簽署6億美元（約新台幣166億元）的出口信貸協議，同時藍斯柏吉斯也敦促歐盟，在立陶宛與中國大陸衝突之際，給予立陶宛「實質性支持」。

我國「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌。

香港《南華早報》20日刊出立陶宛外長藍斯柏吉斯於19日的專訪。藍斯柏吉斯證實，立陶宛將與美國國營進出口銀行（Export-Import Bank）簽署一項達6億美元的出口信貸協議，美國此舉意在緩解立陶宛因為台灣，與中國大陸紛爭所造成的財政損失。

藍斯柏吉斯同時也表示，如果歐盟能在立陶宛與北京的紛爭之間給予更強力的支持，立陶宛將會相當「感謝」。

藍斯柏吉斯說：「我想你可以說，（中國）是某些討論的動力，我們和夥伴的討論一直都是，立陶宛面臨特定困難，經濟及財政，因為我們接收到來自中國的壓力。」

「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌後，北京「要求立陶宛方面立即修正錯誤決定。」

當被問及立陶宛是否希望歐盟提供更多「具體支持」時，藍斯柏吉斯回應立陶宛將會相當「感謝」，「這符合我們所有人的利益，沒有國家會因為供應鏈中斷或類似事情受害。」

他提到相關具體支持可以包括重新安排供應鏈，以及提供資金降低對中國大陸的依賴，「當面臨類似脅迫時，我們必須了解各個國家可以使用的工具，給予各國更多…因為立陶宛面臨的狀況是，當涉及印太地區時，我們發現在外交政策方面的操作空間相當有限。」

歐盟至今僅給予立陶宛言辭上的支持，針對「駐立陶宛台灣代表處」掛牌營運，布魯塞爾認為此舉仍是在歐盟的一中政策下進行，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）上個月批評北京對立陶宛的施壓「不合理」、「不成比例」。

藍斯柏吉斯說：「中國正在重新劃定、移動紅線，這真的緊縮了策略空間，所以，全球志同道合的夥伴在經濟領域更好的合作，能夠擴大操作空間。」

他強調讓台灣代表處掛牌並沒有違反立陶宛達成的任何協議，他對於迫使布魯塞爾針對台灣議題展開辯論感到「驕傲」。

我國駐歐洲其他外館多稱為「台北辦事處」，北京聲稱將台北改為台灣違反歐盟的一中政策，不過歐盟及立陶宛都強烈駁斥這項指控。