根據近日公布的「中國統計年鑒2021」，截至2020年末，大陸45個重點城市中住戶存款餘額超人民幣（下同）兆元的達到12個，其中北京住戶存款餘額位居第一，戶存款餘額超過4兆元。上海、廣州、重慶、深圳住戶存款餘額分列第2至5位；成都、天津、杭州、蘇州、西安位居7到10位。

北京青年報報導，「中國統計年鑒2021」由大陸國家統計局編寫出版，該年鑒系統收錄大陸全國和各省、自治區、直轄市2020年經濟、社會各方面的統計資料，以及多個重要歷史年份和近年全國主要統計資料。

根據此前中國人民銀行公佈的資料，2020年中國全年人民幣存款增加19.65兆元，其中，住戶存款增加11.3兆元。

根據中國統計年鑒2021，截至2020年末，有北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、天津、杭州、蘇州、西安、瀋陽、武漢共12個城市的住戶存款餘額超過了兆元大關。其中，北京住戶存款餘額達到42889億元，是唯一突破4萬億元的城市。

上海的住戶存款規模緊隨其後，達到36734億元，也是全國唯一住戶存款規模位於3照至4兆元之間的城市。住戶存款規模在2照至3兆元的城市包括廣州和重慶，住戶存款總量分別為20774億元和20210億元。

對此，分析人士指出，城市住戶存款餘額之間的差異有很多因素決定，比如人口數量、產業結構因素以及人們投資理念的差異都會影響到存款餘額的規模，從這個角度來說，並不能說存款餘額越多的城市「人更有錢」。例如以住戶存款規模分別排行第三和第四的廣州和重慶兩個城市而言，重慶2020年末的人口數量達到2944萬人，遠高於廣州1867萬的常住人口數量。

如果綜合人口數量來看，2020年共有11個城市居民人均存款超過10萬元，分別是北京、上海、杭州、瀋陽、廣州、太原、天津、深圳、大連、南通、南京。

其中，北京、上海的人均存款金額依然位居前兩位，分別為19.6萬元和14.8萬元。而排行第三至第十的八個城市的人均存款額則差距不大，從11.9萬元至10.5萬元不等。

對此專業人士分析，人均存款額一方面反映出人們對於處理「閒錢」的觀念差異，另一方面也直接反應出地區投資管道的差異。例如南方地區尤其是廣東、福建、浙江等沿海地區的投資管道更多，更濃厚的投資氛圍會對儲蓄存款的比例帶來差異。