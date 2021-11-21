大學統計系畢業的紀姓男子，為償還助學貸款，上網佯裝是女性網友勾搭宅男，誘騙對方進行視訊裸體聊天，偷拍對方自慰不雅影片，再將影片上傳國外影音平台販售，獲利50萬元。台灣高等法院依妨害秘密罪判紀男徒刑10月，緩刑3年，命他支付公庫50萬元、須提供160小時義務勞務。可上訴。

紀男在交友軟體Tinder、通訊軟體Line或社群軟體Instagram上，冒充女性網友，鎖定年紀約18至22歲的男網友，先以訊息及變聲軟體通話聊天交往後，於雙方進行視訊裸體聊天時，操作轉錄播放電腦視訊直播軟體MANYCAM，將他先前預先下載不詳女性視訊裸聊影像播放予對方觀看。

男網友因誤信自己與女性網友進行視訊裸聊，脫去自己衣褲，裸露身體隱私部位自慰。紀男再趁機使用螢幕錄影軟體OCAM側錄對方猥褻照片與影片，儲存於電腦中及網路雲端硬碟。

另紀男將男網友自慰片，以及與他人交流竊錄猥褻照片、影片，彙整上傳至社交平台Onlyfans，每月透過Onlyfans平台付費方式，供人訂閱觀覽影、或以Onlyfans訊息功能聯繫出售猥褻影片。

事後1名男網友查覺遭偷拍，向警方報案，檢警2019年10月搜索紀男，查扣隨身碟3個、電腦主機1組及銀行存摺2本，懷疑紀自2019年4至8月間犯案，估計上百人被害，獲利50萬元。一審判紀徒刑10月，沒收50萬元犯罪所得。

紀男上訴，以願捐公庫50萬元及提供義務勞務換取緩刑，高院考量紀男年紀尚輕，大學統計系畢業，犯罪所得用於償還助學貸款，因經濟狀況，一時失慮犯罪，判紀徒刑10月，緩刑3年，命他支付公庫50萬元、提供160小時義務勞務。