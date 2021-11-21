民眾黨立委張其祿昨日在臉書發文表示，2019年度所得稅繳納，年所得超過2百萬中竟有267戶不用繳所得稅，而年收入超過2千萬中竟有2戶一毛稅都未繳，台灣稅制存在相當大問題，導致貧富差距正在擴大。

張其祿指出，財政部的解釋是，這些高所得戶在捐贈、醫藥費扣抵後，就免再繳納所得稅，但台灣健保明明就有重大傷病醫療給付，自費醫藥費用要怎麼支出到上百萬？

張其祿說，一般捐贈上限的抵扣是所得總額的20％，非現金捐贈也已納最低稅負制，但居然還有高所得者一毛錢都不用繳稅，足以顯示當前稅制有極大不公平。

張其祿表示，根據財政部及主計總處的資料顯示，台灣「所得最高及最低族群」，差距倍數已經從2012年的84倍，到了2019年已達130倍，而每戶可支配所得的差距倍數也擴大到6.13倍，創下8年來最高。

張其祿指出，代表社會財富分配不均的吉尼係數，也從2016年的0.33增加到2020年的0.34，台灣貧富差距正在擴大，距離吉尼係數的警戒值0.4，已越來越近。

張其祿說，台灣的稅制不但沒有節制這種情況發生，反而還正在擴大。房地產炒作就是因為持有成本過低、持有稅制不健全，台灣現在持有4間房屋以上的囤房族達32萬人，共持有160萬間房屋，等於是4％人口擁有14％房屋，法人囤房更是高達平均持有25間房屋。

張其祿表示，囤房稅遲遲未通過，房地產的稅基也不調整，導致狀況日益惡化，加上通膨及物價上漲等因數，導致薪資成長遠低於物價房價漲幅，也使得貧富差距更加擴大。

張其祿指出，蔡政府上台後，對於租稅改革，比方說囤房稅、證所稅都未能實現，有錢人又有辦法循稅制漏洞「合法避稅」，造成政府稅損，也讓社會財富分配不公，若再不改革，恐怕就來不及。