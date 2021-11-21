新竹縣優秀藝術家薪傳展，今年邀聞名國際的水墨大師李登勝，回鄉在文化局美術館做「筆歌墨舞」水墨畫展，讓更多民眾欣賞李獨特的水墨創作，文化局並特別拍攝紀錄片，讓更多民眾可以線上了解李登勝的經歷及創作理念。

李登勝擅長以水理畫創作人物，此次展出他53幅作品，達摩、鍾馗、李白、蘇東坡、杜甫等，神態躍然於在紙上，經美術館燈光照射，更顯得栩栩如生。

昨天開幕時，李登勝的高齡93歲母親李生梅及其孫子、藝術界多位好友也到場送花，縣長楊文科與議長張鎮榮也到場，一同欣賞影片。

楊文科打趣說，他第一次看到李老師的畫作是在張議長的辦公室，當時就對達摩畫作的作者產生好奇心，如今終於見到李老師廬山真面目，李老師能回鄉展覽，可說是十分榮幸，也歡迎縣民朋友把握機會，來欣賞大師創作。

文化局長李安妤表示，該局為新竹縣在地優秀藝術家拍攝紀錄片「藝紀錄．竹縣瑰寶」，至今已拍攝20多部，這次在李登勝老師展前3個月，專門找攝影團隊拍攝紀錄片，介紹老師的經歷、創作理念，民眾可上文化局youtube網站欣賞，也可親自走訪美術館欣賞李老師的水墨之美。

文化局介紹，李登勝出生在新竹縣竹東鎮，弱冠之年緣識本慧法師的教誨習畫，後得李奇茂大師拔擢為「采風堂」入門弟子，努力不懈於寺院壁畫，被譽為把中國畫融入宮殿藝術的首創人。

李登勝27歲赴日遊學，獲日本特許大學藝術博士學位，多年於臺灣及日本等地推動水墨教導，日本愛知縣名古屋更於1999年興建「李登勝美術館」感謝其推動中華文化的功勳。