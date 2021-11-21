香港TVB電視台在19日舉辦「萬千星輝頒獎典禮」，不少大咖藝人都盛裝出席，除了女星造型引起話題外，上屆38歲視帝王浩信挽著緋聞30歲視后蔡思貝的手入場時，更讓網友議論，但正宮陳自瑤靠著一襲盛裝，直接輾壓小三造型。

王浩信自與陳自瑤結婚10年常因拍戲傳出不少緋聞，而他在拍《踩過界》時與同劇演員蔡思貝在VIP房上鎖相處10多分鐘，引起不少憶測而傳出緋聞，兩人又因合作《踩過界II》，在「萬千星輝頒獎典禮」雙雙奪得視帝、視后，王浩信在得獎上台致詞時也提到陳自瑤，當時他說：「我要感謝Yoyo，謝謝你非常細心地去照顧女兒。」結果鏡頭帶到陳自瑤時，卻發現她面癱眼神死，沒有任何反應成為討論焦點；且之後港媒拍到她獨自就醫，使婚變傳聞更甚囂塵上。

王浩信（左）與視后蔡思貝挽手一同走紅毯。（圖/微博）

而今年的TVB萬千星輝頒獎紅毯，再繼續看到上屆視帝王浩信與視后蔡思貝挽手一同入場，而正宮陳自瑤卻和其他人入場，但陳自瑤的造型也成為鎂光燈焦點，以超火辣斜至腰間露出bra禮服亮相，而在行進間開高衩裙擺真逼腿根，讓她絕對領域若隱若現，此造型直接輾壓傳聞中的小三，也讓陳自瑤日常保養的好身材一覽無遺。

TVB的頒獎典禮上的按排，讓網友看到這一幕紛紛留言「恭喜蔡小三奪人夫成功」、「蔡思貝一臉小三得志的表情」、「人至賤則無敵」、「講真 YOYO值得更好的，賤男滚」、「tvb掌握了流量密碼」，但也有人留言緩頰「無線紅毯向來是視帝視后一起走」、「其實，馬明也没和湯洛雯一起走、袁偉豪也没和老婆一起走啊！感覺公司安排搭檔一起走也正常」但這一波也成功製造不少話題。