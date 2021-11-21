比亞迪集團董事長兼總裁王傳福19日表示，中國車企提供的電動車產品已經從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統燃油車，預測今年中國市場新能源車銷量有望破330萬台，明年底，中國新能源車滲透率將超過35％。

據澎湃新聞報導，王傳福表示，電動汽車在中國迎來了前所未有的發展期。新能源車滲透率從年初的5％～6％，已經上升至上個月的20％左右。

王傳福認為，伴隨著新能源車滲透率的提升，汽車產業的產業鏈將被重構，尤其是電池和半導體供應鏈，將會迎來巨大的改變。

在電池方面，電池占整車成本的30％～40％。今年電動汽車電池已經出現了供不應求的狀況，正是因為需求暴增。

在半導體方面，包括IGBT等功率型半導體和AI晶片在內的半導體需求劇增。智能新能源車對半導體的需求量大概是傳統燃油車的5～10倍。

王傳福指出，電動車數量的增加，也是今年的缺芯的重要原因之一。「半導體多年發展，已經形成了相對的供需平衡，今年電動車疊加其他因素，打破了供需平衡。」

對於比亞迪的產業佈局，王傳福表示，十幾年前，比亞迪就看到了機會，堅持投入，佈局了電池、電機、電控、工業半導體等領域。