就算打到末節仍處落後頹勢，巫師21日卻在自家主場展現強大韌性，不僅打出11比0小高潮超前，更在讀秒階段靠著庫茲馬關鍵4罰俱中，最後以103比100驚險逆轉撲滅熱火，除了打碎熱火5連勝美夢，巫師更以11勝5敗戰績回升東區第2。

雙方打到最後關頭，籃網後衛丁維迪突然火力全開，個人投進兩顆三分球、包辦8分，帶領巫師打出11比0猛攻超前，不過熱火不想這麼輕易放棄，打到最後26秒，吉米巴特勒兩罰俱中，幫助熱火追成100比101，比賽勝負還很難說。

巫師前鋒庫茲馬最後12.4秒站上罰球線，替巫師穩穩罰進兩分，雙方維持3分的差距，暫停過後，熱火當然把最後一擊交給全場手感最火燙的吉米巴特勒三分出手，可惜這球沒法投進，庫茲馬搶下關鍵防守籃板，也順利把比賽時間拖完。

畢爾攻下巫師全隊最高21分，外加9助攻、4籃板，波普與丁維迪各有16分，哈瑞爾替補拿下13分、7籃板及3助攻，庫茲馬雖只拿6分、11籃板，卻在最後關頭貢獻穩定罰球；熱火以吉米巴特勒29分最高，希洛也有20分，阿德巴約15分。