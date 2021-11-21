台灣領隊帶美國人爬劍龍稜迷路！新北市消防局昨（20日）晚間6時許接獲求援通報，表示一名台籍領隊帶著9名美國籍人士，一行10人爬新北市瑞芳區的劍龍稜，於黃金池附近迷路，消防派員入山救援，約於晚間8時12分將10人順利帶下山，無人受傷，休息後自行離去。

新北市政府消防局第六大隊在臉書《消防六本部》PO照貼文：「每到假日的夜晚，只要在山裡看到那傳說中的『生命之光』，就是六本部的英雄們來指引您下山的道路，『在劍龍稜的缺口，找到您生命的出口』。辛苦了，各位英雄們，一樣那句老話『注意安全』！」。

據據自由時報報導，陳姓領隊昨帶著6大3小共9名美國籍人士攀登劍龍稜，晚間6時許在黃金池附近迷路，報警求援，瑞芳分局立刻轉報119請消防局派員協助，共派出13人前往救援，入山30分鐘就接觸到受困隊員，確認10人均無受傷情形，隨即引導他們下山，約於晚間8時12分抵達台2線79.8公里處停車場，10人經短暫休息後自行離去。

別看龍稜山是郊山，總路程6到7公里，但海拔高低落差有700公尺，整座山幾乎都是岩石絕壁、沒有遮蔽物，是熱門的「挑戰級」郊山路線，卻也是近年來郊山事故最多的地點。

新北市議員林裔綺7月就質詢新北市長侯友宜，劍龍稜為全國山難事故第四名，不少民眾遇困難就找警消幫忙，把救難直升機當小黃，浪費社會資源，也增加瑞芳消防同仁負擔，更批主管機關林務局放任不作為。

新北市長侯友宜當時回應，會請觀旅局、農業局跟羅東林管處開會，討論如何做好管理，如出人命、中央地方都要負責。