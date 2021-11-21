小龍女險遭「斷棒砸頭」，應援啦啦隊長勛雞5秒神救援。(翻攝自YouTube Dragons味全龍官方頻道)

中華職棒場邊昨天上演一段驚險的英雄救美，味全龍應援啦啦隊小龍女「Like賴可芸」在熱舞時，球場內忽然飛出一個斷棒向她砸來，沒想到應援啦啦隊長勛雞一個箭步向前神救援小龍女，逃過被斷棒砸頭的命運，驚險畫面PO上網後，讓球迷們大喊可以嫁了。

看到斷棒飛來，應援啦啦隊長勳雞馬上衝上去把小龍女Like推開。(翻攝自YouTube)

看到飛來的斷棒，應援啦啦隊長勳雞衝上去把小龍女Like推開，用自己的身體擋下高速砸來的斷棒。(翻攝自YouTube)

從影片中可以看到，小龍女Like背對著球場，在應援舞台上賣力跳舞為味全龍加油，突然場中打者揮棒時將球棒打斷，斷棒就這樣甩出場外，朝Like的後腦勺飛來，此時應援隊隊長勛雞看到後，馬上衝上看台將Like往旁邊一推，用肉身擋下高速砸來的斷棒。

而這段驚險畫面也被球迷拍下，PO上味全龍YouTube，讓網友看了紛紛留言：「第一時間反應選擇先救隊友 而不是自閃，真英雄是也!」、「勛雞每次那種超高界外球都先保護小龍女，真的超帥」、「雖然現場有護網 但是勛雞保護小龍女的動作超貼心」、「轉播有看到這球，反應真的很快，帥爆」、「可以嫁給他了」、「救命恩人，嫁了啦」。

對此，勛雞也在IG發現時動態，表示「當下真的就是本能的反應，還好LIKE沒事。」