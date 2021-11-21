ReVive光采再生活膚霜-新生光采版 (經典型)，50ml，6200元。（ReVive提供）

M‧A‧C攜手歌手Lisa推出限量聯名系列即日起於百貨專櫃、官網登場。（M‧A‧C 提供）

蘭蔻巴黎聖誕限定眼彩盤，2600元。（蘭蔻提供）

蘭蔻巴黎聖誕限定打亮修容亮采餅，1900元。（蘭蔻提供）

自2020年LISA擔任M·A·C品牌代言人起，全球彩妝迷不斷願潮流女神LISA的個人彩妝系列，終於在11月重磅推出M·A·C X LISA個人首款聯名彩妝「M‧A‧C X L限量聯名系列」。

頂級保養ReVive找來紐約藝術家Mike Perry打造「光采再生活膚霜新生光采版」，25日起至12月31日推出刻字服務。蘭蔻則與法國時尚設計師品牌Eli Grita跨界聯名，推出《巴黎聖誕限定眼彩盤》、《巴黎聖誕限定打亮盤》。