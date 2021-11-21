自2020年LISA擔任M·A·C品牌代言人起，全球彩妝迷不斷願潮流女神LISA的個人彩妝系列，終於在11月重磅推出M·A·C X LISA個人首款聯名彩妝「M‧A‧C X L限量聯名系列」。
頂級保養ReVive找來紐約藝術家Mike Perry打造「光采再生活膚霜新生光采版」，25日起至12月31日推出刻字服務。蘭蔻則與法國時尚設計師品牌Eli Grita跨界聯名，推出《巴黎聖誕限定眼彩盤》、《巴黎聖誕限定打亮盤》。
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頂級保養ReVive找來紐約藝術家Mike Perry打造「光采再生活膚霜新生光采版」，25日起至12月31日推出刻字服務。蘭蔻則與法國時尚設計師品牌Eli Grita跨界聯名，推出《巴黎聖誕限定眼彩盤》、《巴黎聖誕限定打亮盤》。
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